Há 3h e 43min

No «Dois às 10», acompanhamos o desenvolvimento do caso de mulher desaparecida. O namorado de Francisca dos Santos, desaparecida há mais de um mês, em Tabuaço, Viseu, terá mentido à imigrante brasileira. Disse ser cirurgião na CUF Lisboa, mas é cantoneiro, em Loures. Além disso, vive há 15 anos com outra mulher.