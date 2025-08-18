Do luto à vitória: Aos 22 anos, Francisca perdeu subitamente o pai e conquistou a medalha de ouro

Há 1h e 27min

No «Dois às 10», conhecemos a história de Francisca Martins, uma jovem nadadora de alta competição que, aos 22 anos, viu a sua vida mudar de forma inesperada. O pai, Paulo, homem saudável e dedicado ao desporto, morreu subitamente após um treino no ginásio, deixando Francisca sem o seu maior apoio. A dor foi tão intensa que a atleta chegou a ponderar desistir da natação, mas acabou por transformar o luto em força. Com coragem e determinação, regressou às piscinas e fez história: conquistou três medalhas internacionais e sagrou-se campeã mundial dos 400 metros livres nos Jogos Mundiais Universitários de 2025. Uma história de perda, resiliência e vitória, onde Francisca prova que o amor e a memória do pai continuam a guiá-la em cada braçada.