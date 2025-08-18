O Secret Story está de volta!
Inscreva-se aqui

Do luto à vitória: Aos 22 anos, Francisca perdeu subitamente o pai e conquistou a medalha de ouro

Há 1h e 27min
Do luto à vitória: Aos 22 anos, Francisca perdeu subitamente o pai e conquistou a medalha de ouro - TVI

No «Dois às 10», conhecemos a história de Francisca Martins, uma jovem nadadora de alta competição que, aos 22 anos, viu a sua vida mudar de forma inesperada. O pai, Paulo, homem saudável e dedicado ao desporto, morreu subitamente após um treino no ginásio, deixando Francisca sem o seu maior apoio. A dor foi tão intensa que a atleta chegou a ponderar desistir da natação, mas acabou por transformar o luto em força. Com coragem e determinação, regressou às piscinas e fez história: conquistou três medalhas internacionais e sagrou-se campeã mundial dos 400 metros livres nos Jogos Mundiais Universitários de 2025. Uma história de perda, resiliência e vitória, onde Francisca prova que o amor e a memória do pai continuam a guiá-la em cada braçada.

Mais Vistos

06:52

«Eu tenho filhos porque não os abortei»: Kina levanta-se para cima de Catarina Miranda

Big Brother
Hoje às 08:05
1

Escândalo: Aos gritos, Kina deixa Miranda e Afonso em choque e Big Brother é obrigado a intervir

Big Brother
Há 2h e 35min
2
03:03

Big Brother é obrigado a repor a ordem em confusão grave entre Kina e Miranda

Big Brother
Hoje às 08:05
3

Farpas e gritos! Kina parte para o ataque e Afonso e Miranda ficam sem reação. Todas as imagens

Big Brother
Há 2h e 52min
4

Namoro termina em direto? Daniela regressa à casa e toma atitude drástica com Afonso

Big Brother
Ontem às 23:24
5
02:41

Barraco de madrugada na casa mais vigiada do país leva o Big Brother a intervir

Big Brother
Há 3h e 31min
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

Surpresa no gráfico. Este foi o concorrente expulso da gala

Big Brother
Hoje às 00:19

Este é o erro comum com o ar condicionado que aumenta a fatura da luz

Dois às 10
Há 3h e 32min

Fernanda Serrano de férias e em companhia especial: mergulhos, sorrisos e muita cumplicidade

Novelas
14 ago, 16:50

Após choque com a perda, Sandra Felgueiras faz homenagem emotiva: «Nunca conheci ninguém como tu»

V+ TVI
Há 2h e 27min

Assistida várias vezes no hospital, Cláudia Nayara revela que está grávida. E já sabemos o sexo do bebé

Big Brother
Hoje às 00:40

Diogo Bordin e Carolina Braga: o romance do casal sensação do Big Brother 2025 chegou ao fim. E esta pode ter sido a razão

V+ TVI
14 ago, 16:38

TVI PLAYER

Lágrimas e desespero: Catarina Miranda perde liderança e é tomada pela emoção

Big Brother
Hoje às 00:44

Big Brother - Gala - 18 de agosto de 2025

Big Brother
Ontem às 21:30

«Eu tenho filhos porque não os abortei»: Kina levanta-se para cima de Catarina Miranda

Big Brother
Hoje às 08:05

Big Brother é obrigado a repor a ordem em confusão grave entre Kina e Miranda

Big Brother
Hoje às 08:05

Barraco de madrugada na casa mais vigiada do país leva o Big Brother a intervir

Big Brother
Há 3h e 31min

Surpreendente! Ana Duarte assume a liderança e faz nomeação direta inesperada

Big Brother
Hoje às 00:36
Mais no TVI Player

A ACONTECER

Equipa da TVI fica isolada em aldeia de Arganil devido a chamas sem conseguir escapar

Dois às 10
Há 25 min

Fábio Paím faz balanço da experiência no «Big Brother Verão»: «Vou ser agradecido toda a vida»

Dois às 10
Há 54 min

Quanto se recebe na indústria pornográfica? Fábio Paím conta detalhes do filme que fez e revela quanto ganhou

Dois às 10
Há 54 min

Fábio Paím relembra a queda da carreira e o episódio que o levou a ser detido à frente dos filhos

Dois às 10
Há 58 min

Fábio Paím critica Catarina Miranda: «Engravidou, diz que está com barriga de grávida...»

Dois às 10
Há 1h e 10min

Afinal, porque está Fábio Paím com muletas há tanto tempo? Ouça o esclarecimento

Dois às 10
Há 1h e 10min
Mais

NOVELAS

Vem aí em «A Fazenda»: Após ser maltratada, Zulmira expulsa Joel

Novelas
14 ago, 09:30

Vem aí em «A Fazenda»: Miro salva Eduardo

Novelas
14 ago, 08:56

Fernanda Serrano de férias e em companhia especial: mergulhos, sorrisos e muita cumplicidade

Novelas
14 ago, 16:50

Exclusivo «A Fazenda»: Alba é raptada e nem imagina por quem

Novelas
14 ago, 08:15

Apresentadora partilha evolução surpreendente da "barriguinha" de grávida: «Pena que não é o meu caso»

Novelas
13 ago, 11:21

Vem aí em «A Fazenda»: Eva está confusa e pondera desistir do grande amor da sua vida

Novelas
13 ago, 10:10
IOL Footer MIN