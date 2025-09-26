No «Dois às 10», recebemos Daniela e Bruno Fortunato, o casal que, há cinco anos, se conheceu nas redes sociais e transformou um simples «gosto» num verdadeiro conto de fadas. A algarvia deixou-se conquistar pelo sotaque de Bruno e, pouco tempo depois, o pedido de noivado aconteceu, na Irlanda. O amor não escolhe fronteiras nem nacionalidades, mas o casamento que imaginaram como um sonho acabou por se tornar num verdadeiro pesadelo. Ainda assim, Daniela e Bruno são a prova viva de que, apesar de todos os obstáculos, o amor vence sempre.
Do sonho ao caos: casamento de Daniela e Bruno virou um pesadelo
Há 2h e 6min