Doença misteriosa - Carolina vive há 10 anos sem um diagnóstico: «Sinto-me desprezada»

No «Dois às 10», Carolina revela como uma doença sem diagnóstico roubou a sua adolescência. Desde os 15 anos, enfrenta crises de diarreia e cólicas intensas, que a obrigaram a mudar radicalmente os seus hábitos alimentares e sociais. A jovem recorda o pânico de não ter uma casa de banho por perto, especialmente durante as viagens de comboio para a faculdade. A incerteza do diagnóstico pesa sobre a sua vida, limitando as suas interações e gerando um sentimento de isolamento. Apesar dos desafios, Carolina demonstra uma força admirável, focando-se nos estudos e na busca por uma vida plena. Cláudio Ramos destaca a importância de dar visibilidade a estas histórias, esperando que o testemunho de Carolina possa inspirar outras pessoas que enfrentam situações semelhantes. A apresentadora comenta sobre a aparência saudável de Carolina, contrastando com a realidade da sua doença, e questiona como se vivem 10 anos nesta situação. Carolina explica como a doença a fez crescer mentalmente e lutar para concluir os seus objetivos, apesar das limitações impostas. Saiba mais em TVI Player