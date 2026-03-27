Doente oncológica reage a decisão do parlamento contra subsídio de doença: “Não deves te estar a preocupar com comida para pôr na mesa”

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No “Dois às 10”, abordamos a realidade dos doentes oncológicos após o chumbo das propostas de lei, a 13 de março, que pretendiam garantir o pagamento da baixa a 100%. Atualmente, o subsídio de doença varia entre os 55% e os 75% do vencimento, deixando muitas famílias em situação de grande fragilidade.

Olga e Neuza partilham na primeira pessoa as dificuldades de lutar contra a doença enquanto enfrentam uma quebra significativa nos rendimentos, num testemunho marcado pela força e pela dura realidade financeira.