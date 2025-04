Dor sem diagnóstico: «Já recorri a dez especialistas fiz cinco ressonâncias e não há um diagnóstico»

Há 3h e 56min

No «Dois às 10», Dora partilha a sua jornada exaustiva em busca de um diagnóstico para a dor crónica que a atormenta há dois anos. A história de Dora destaca a frustração de viver com uma condição médica não identificada, onde cada dia se torna um desafio. A dor, que teve início num simples dedo do pé, transformou-se num problema complexo que afeta várias partes do seu corpo. A dificuldade em encontrar um diagnóstico não só agrava o sofrimento físico, mas também o emocional, levando a um sentimento de isolamento e incompreensão. A participação de Dora no programa visa sensibilizar para a realidade das dores crónicas e a importância de um acompanhamento médico adequado e compassivo. Saiba mais em TVI Player