«É das mulheres com o corpo mais incrível do país.» - Cristina Ferreira elogia Liliana Santos

Hoje às 10:34

No «Dois às 10», Liliana Santos e Ângelo Rodrigues juntaram-se à mesa do programa para um pequeno-almoço e conversa. A atriz confessou o seu amor pela cozinha, especialmente pela comida tradicional portuguesa, considerando-a uma verdadeira terapia. Revelou que aprendeu a cozinhar com a sua mãe e que adora cozinhar, especialmente na época da Páscoa. Ângelo Rodrigues partilhou a sua mudança de hábitos alimentares durante a pandemia, optando por uma alimentação maioritariamente vegetariana, com foco em vegetais. A conversa abordou ainda o equilíbrio entre a alimentação e o exercício físico, com Liliana Santos afirmando que treina com regularidade para manter o seu corpo «incrível». Ângelo concordou, destacando a importância desse equilíbrio. Saiba mais em TVI Player