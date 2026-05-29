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"É desumano": Lília conta o que viveu sozinha na casa de banho enquanto sofria aborto

Há 3h e 11min
"É desumano": Lília conta o que viveu sozinha na casa de banho enquanto sofria aborto - TVI

No “Dois às 10”, conhecemos a história comovente de Lilia e Marco, um casal que enfrenta um percurso marcado pela dor e pela resiliência. Em apenas três anos, sofreram cinco perdas gestacionais e nunca chegaram a ouvir o bater do coração dos seus filhos, já que nenhuma das gravidezes evoluiu para além das sete semanas. Apesar das dificuldades e do impacto emocional de cada perda, Lilia e Marco recusam desistir do sonho de construir uma família.
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