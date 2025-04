É possível ficar em forma - Conheça a solução para mães com vidas agitadas

Há 3h e 45min

No «Dois às 10», Pedro Moreira desmistifica a ideia de que emagrecer exige horas de ginásio e dietas restritivas. O personal trainer explica como adapta o treino e a nutrição online às necessidades de cada pessoa, permitindo que mães com vidas agitadas alcancem os seus objetivos sem abrir mão da sua rotina. Liliana, uma cliente de Pedro Moreira, é a prova de que é possível emagrecer e tonificar o corpo mesmo com uma vida familiar e profissional exigente. A chave para o sucesso está no equilíbrio, na flexibilidade e na consciência das porções. «É importante, principalmente numa fase inicial», explica Pedro, referindo-se à importância de pesar os alimentos para perceber as porções ideais. A abordagem de Pedro Moreira inspira outras mulheres a acreditarem que é possível transformar o seu corpo e a sua saúde sem sacrifícios extremos, mostrando que o treino e a nutrição online podem ser a solução ideal para quem tem pouco tempo disponível. Saiba mais em TVI Player