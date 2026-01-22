É um sucesso nas redes sociais, mas poucos sabem como tudo começou

Há 1h e 24min

No “Dois às 10”, recebemos Elisabete, conhecida nas redes sociais como “Beta”, um verdadeiro fenómeno digital que soma milhares de visualizações com os seus vídeos cheios de energia e autenticidade. Cabeleireira desde os 15 anos, Elisabete fala-nos do amor pela profissão, do negócio familiar que gere com o marido e a filha mais velha, Ema, e da forma como conquistou uma comunidade fiel nas redes sociais, onde partilha dicas de beleza e comunica diariamente com os seguidores.