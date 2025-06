Há 1h e 48min

No «Dois às 10», Nuno Brito, antigo concorrente do «Big Brother», respondeu de forma surpreendente a Cristina Ferreira durante uma conversa franca. Questionado sobre a opinião do público acerca de si, Nuno não hesitou e respondeu com honestidade, mostrando-se desiludido com a decisão do público de o ter expulsado.