Ela ignorou estes sintomas e perdeu o sonho de ser mãe — não cometa o mesmo erro

Há 1h e 18min

No «Dois às 10», partilhamos a história comovente de Mariana Lopes, uma jovem determinada que sonhava em cuidar dos outros como enfermeira. Durante o 2.º ano do curso, começou a sentir sintomas estranhos, mas decidiu ignorá-los para não atrasar os estudos. O que parecia algo passageiro acabou por ser o início de uma doença pulmonar rara e incurável. Dez anos depois, Mariana viu o seu mundo mudar: hoje vive ligada a uma botija de oxigénio e enfrenta limitações profundas, incluindo a impossibilidade de ser mãe. Um testemunho real que alerta para os riscos de ignorar os sinais do corpo — e um apelo claro: não cometa o mesmo erro.