«Ele torcia as minhas orelhas e eu ouvia a cartilagem a partir»: Cláudio foi abandonado pela mãe e maltratado pelo padrasto

Há 3h e 45min

No «Dois às 10», Cláudio França abre o coração sobre as marcas deixadas pela violência doméstica que sofreu na infância. O convidado confessa que existem memórias que o assombram até hoje, e que a revolta que sente pela sua mãe biológica é algo que nunca irá ultrapassar. Cláudio não fala com a mãe há 14 anos e, apesar de já a ter perdoado, decidiu não voltar a perdoar. Atualmente, considera a sua madrasta como a sua verdadeira mãe. Saiba mais em TVI Player