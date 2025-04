Elisabete e a busca incessante pela filha desaparecida

Há 3h e 50min

No «Dois às 10», Elisabete partilha a sua história de luta e esperança na busca pela filha, que foi institucionalizada e da qual foi afastada. A impossibilidade de obter informações sobre a filha e a alegação de que a filha nunca foi autorizada para adoção são fontes de grande sofrimento para Elisabete. Elisabete recorda a dor de não ter a filha e a certeza de que nunca a abandonaria, apesar das dificuldades. «Eu nunca abandonaria, por mais dificuldades que eu tivesse», afirma Elisabete, reiterando o seu amor incondicional pela filha. O apoio do seu companheiro atual tem sido fundamental nesta jornada. Juntos, preparam um quarto para a filha, alimentando a esperança de um reencontro. Elisabete envia uma mensagem à filha, expressando o desejo de saber que ela está bem e a esperança de um reencontro para poderem viver em paz. Elisabete acredita que a filha pode ter-se sentido abandonada e sofrido com a ausência da mãe. A maior dor de Elisabete é não ter a filha por perto, mas mantém a certeza de que nunca a abandonaria, apesar das adversidades. Saiba mais em TVI Player