Elisabete não desiste da filha que não vê há 16 anos: «Eu nunca a abandonei»

Há 25 min

No «Dois às 10», Elisabete comove ao revelar que não vê a filha há 16 anos, desde que esta foi institucionalizada aos dois anos de idade. A dor da separação é constante, mas a esperança de um reencontro permanece. Elisabete recorda os momentos felizes com a filha, descrevendo-a como uma menina «sorridente». As dificuldades da vida, como a falta de trabalho e habitação, levaram à decisão de institucionalizar a criança. Apesar da distância, Elisabete nunca deixou de pensar na filha e faz questão de celebrar todos os seus aniversários, enviando mensagens na esperança de que um dia ela as veja. «Sei que ela existe, porque o meu coração diz que ela existe», afirma com convicção. A ausência da filha é uma ferida que nunca cicatriza, especialmente quando está reunida com as outras filhas: «Eu estou com as minhas filhas e não estou». O apelo de Elisabete é claro: «É a única coisa que eu quero que ela saiba, que ela me venha ao ouvir, que eu era incapaz de abandonar». Saiba mais em TVI Player