Élvio, Flor e David Luís trocaram o microfone pelos tachos e ensinam estas receitas simples e deliciosas

Há 2h e 32min

No «Dois às 10», três vozes bem conhecidas trocam os palcos pela cozinha e mostram os seus pratos favoritos para o jantar. Élvio Santiago, Flor e David Luís surpreendem com receitas simples, cheias de sabor e perfeitas para quem adora cozinhar em casa. A inspiração é garantida e com um toque de estrela.

Quando a música dá lugar aos tachos e panelas, o resultado só pode ser… delicioso! Três vozes conhecidas dos portugueses aceitaram um desafio diferente: trocar os palcos pela cozinha e partilhar os seus pratos favoritos para o jantar. Entre sabores reconfortantes e truques simples, Élvio Santiago, Flor e David Luís mostram que cozinhar em casa pode ser fácil, saboroso e até divertido!

Na bancada 1, Élvio prepara um clássico que nunca falha: strogonoff de frango com cogumelos. Já Flor leva-nos numa viagem cheia de sabor com tintureira em molho escabeche e batatas a murro. E, para terminar, David Luís aposta numa sugestão prática e cheia de mar: massa com gambas, feita num instante e que vai deixar todos de água na boca.

Prepare-se para se inspirar e talvez até descobrir que o seu próximo jantar pode ter um toque... de estrela!

