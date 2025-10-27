Em agosto, Leonel perdeu um colega num despiste a caminho de um incêndio

Hoje às 11:19

No «Dois às 10», recebemos Leonel, um bombeiro de uma aldeia da Covilhã que viveu um dos dias mais marcantes da sua vida. A 17 de agosto deste ano, enquanto combatia o incêndio no Fundão, recebeu a notícia trágica de que o camião onde seguiam os seus colegas se tinha despistado. Entre apagar o fogo e lidar com a dor da perda, Leonel teve de fazer uma escolha impossível. Hoje, partilha connosco o trauma desse dia e como tem tentado reconstruir-se e encontrar forças para seguir em frente.