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Em fevereiro, Luís lançou um apelo por ajuda. Hoje, regressa à televisão outra pessoa: “Ainda não acredita no que está a acontecer”

Há 1h e 16min
Em fevereiro, Luís lançou um apelo por ajuda. Hoje, regressa à televisão outra pessoa: “Ainda não acredita no que está a acontecer” - TVI

No “Dois às 10”, voltamos a receber Luís. Em fevereiro, chegou ao programa em desespero, com feridas graves espalhadas pelas pernas, pés e mãos, que lhe provocavam dores intensas e o deixavam completamente incapacitado. Hoje, recordamos o seu testemunho emocionante, marcado pela coragem, pela luta diária e pela esperança num futuro melhor.

A ajuda chegou depois da sua partilha no programa. Luís encontrou apoio na Clínica “Fluxu”, em Penafiel, onde o enfermeiro Tiago teve um papel fundamental na sua recuperação, conseguindo devolver-lhe qualidade de vida, esperança e um novo sorriso.
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