Em lágrimas, Cristina Ferreira reage a morte de menino de dois anos no Natal: “É uma dor tremenda ver isto”

Há 1h e 31min

No “Dois às 10”, partilhamos a história de Miguel, um bebé saudável, alegre e cheio de vida, que adorava brincar, dançar no rancho com a família e que era profundamente apegado aos pais, à irmã e aos avós. Uma simples dor de cabeça e uma otite levaram-no ao hospital, mas, em apenas 10 dias, Miguel deixou de ser o menino sorridente que conquistava todos, perdeu a força e acabou por não resistir. Faleceu no dia 24 de dezembro de 2025, deixando uma dor profunda e infindável na família, nos amigos e em todos os que tiveram o privilégio de o conhecer.