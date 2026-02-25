Ema dedicava-se a estudar uma doença que acabou por lhe ser diagnosticada

Há 55 min

No “Dois às 10”, conhecemos a história de Ema, de 26 anos, que suportou durante meses dores intensas até receber o diagnóstico tardio de um tumor ósseo raro. A demora no acompanhamento médico agravou o seu estado de saúde, conduzindo a complicações graves e a um profundo desgaste físico, emocional e financeiro. Submetida a três cirurgias à coluna, Ema enfrentou ainda perdas familiares, um acidente rodoviário e foi vítima de uma burla, num dos períodos mais difíceis da sua vida.