Emissão especial: A TVI transmite o funeral do Papa Francisco

Há 2h e 24min

No «Dois às 10», a atenção está voltada para o funeral do Papa Francisco, com transmissão garantida pela TVI no sábado, a partir das 8 da manhã. A emissão promete cobrir todos os detalhes deste momento solene. A recomendação do filme «Conclave» surge como uma forma de aprofundar o conhecimento sobre o processo de eleição papal. As opiniões sobre o Papa Francisco são positivas, com os apresentadores a expressarem admiração pelo seu legado. A transmissão do funeral pela TVI é um dos pontos altos da emissão, prometendo uma cobertura completa e emotiva de um evento de grande importância global. Saiba mais em TVI Player