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Emocionada, Cristina Ferreira é solidária com pais desesperados: “Não deve haver dor maior que é sabermos que há coisas que podiam ajudar o nosso filho e nós não conseguimos pagar”

Há 53 min
Emocionada, Cristina Ferreira é solidária com pais desesperados: “Não deve haver dor maior que é sabermos que há coisas que podiam ajudar o nosso filho e nós não conseguimos pagar” - TVI

No “Dois às 10”, conhecemos a história de Mateus e dos seus pais, que enfrentaram uma longa caminhada para concretizar o sonho de ter um filho nos braços, depois de uma dolorosa perda gestacional. Quando Mateus nasceu, acreditaram que finalmente tinham encontrado a felicidade. No entanto, a vida trouxe-lhes um novo desafio: o diagnóstico de paralisia cerebral. Apesar de frequentar terapias, estas não são suficientes para responder a todas as suas necessidades de desenvolvimento. Entre a esperança e a impotência, os pais lutam diariamente para proporcionar ao filho as melhores oportunidades, mas sentem que não conseguem fazer tudo o que ele precisa.
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