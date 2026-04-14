Emocionada, Maria de Lurdes visita, pela primeira vez, a casa que perdeu num incêndio: “As minhas coisinhas…”

Há 2h e 1min

No “Dois às 10”, conhecemos a história comovente de Maria de Lurdes que, aos 80 anos, foi forçada a recomeçar do zero. Há cerca de duas semanas, um incêndio destruiu por completo a sua casa, levando consigo não só os seus bens, mas também as memórias de uma vida inteira. Entre perdas irreparáveis e a força para continuar, esta é uma história de resiliência, coragem e esperança perante a adversidade.