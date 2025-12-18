Ganhe MEIO MILHÃO de euros em cartão!
Participe na APP

Enfermeira vê-se obrigada a continuar a atender utente que a agrediu violentamente

Há 1h e 6min
Enfermeira vê-se obrigada a continuar a atender utente que a agrediu violentamente - TVI

No “Dois às 10”, conhecemos a história de Marta, que cresceu numa família dedicada à saúde e seguiu a sua vocação, tornando-se enfermeira. Sempre viveu a profissão com orgulho e entrega, até ser vítima de um grave episódio de violência por parte de uma utente no local de trabalho. Apesar do medo e das profundas marcas emocionais, Marta manteve-se no mesmo serviço onde foi agredida e demonstra uma força notável: regressou ao exercício das suas funções e chegou mesmo a prestar cuidados à utente que a atacou.

Mais Vistos

Este mercado de Natal em Portugal está a chamar a atenção no estrangeiro - e é fácil perceber porquê

V+ TVI
Ontem às 10:11
1

Aos 47 anos, atriz da TVI é mãe pela primeira vez. Foto da bebé está a encantar os fãs

Dois às 10
Hoje às 08:51
2

Ana foi expulsa do Secret Story

Dois às 10
15 dez, 11:42
3

Mal saiu do «Secret Story», Ana correu para os braços de pessoa especial

Dois às 10
16 dez, 15:26
4

A minha mulher revelou o meu segredo na noite de Natal: «Humilhou-me perante toda a família»

V+ TVI
Ontem às 18:12
5

Alda Gomes

Dois às 10
Hoje às 08:43
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

Cristina Ferreira toma decisão importante e mostra resultados na sua forma física: «Como se vê na última foto»

Dois às 10
Ontem às 11:53

Bomba em «Terra Forte»: Sammy confessa a Maria de Fátima que ama Flor

Novelas
Ontem às 10:43

Este foi o problema de saúde que levou Francisco Macau ao hospital

Dois às 10
Ontem às 09:33

Morte na família de Cristiano Ronaldo deixa o clã de luto: «Parece mentira»

V+ TVI
Ontem às 12:23

Maria Botelho Moniz fala pela primeira vez sobre o regresso da 1.ª Companhia: «Tenho rédeas para agarrar esta tropa»

Secret Story
Ontem às 17:46

Vem aí «Terra Forte»: Maria de Fátima exige a Sammy saber o que sente por Flor

Novelas
Ontem às 08:56

TVI PLAYER

Secret Story 9 - Extra - 17 de dezembro de 2025

Secret Story
Ontem às 23:58

«És tão linda»: Pedro e Marisa perdidamente apaixonados debaixo dos lençóis

Secret Story
Há 2h e 36min

A Protegida: Mariana dá uma verdadeira lição sobre parentalidade a Gina

A Protegida
Ontem às 23:13

Jacuzzi do amor: Marisa e Pedro fazem as pazes e o clima aquece

Secret Story
Hoje às 02:29

Marisa faz declaração de amor a Pedro: «Tinha saudades...»

Secret Story
Há 2h e 14min

Secret Story 9 - Especial - 17 de novembro de 2025

Secret Story
Ontem às 21:35
Mais no TVI Player

A ACONTECER

Terá colocado câmaras escondidas em ginásios para gravar homens nus. Paulo Abreu dos Santos enfrenta novas acusações

Dois às 10
Há 22 min

Inspetor Chefe da PJ mostra indignação com crime: “Foi uma profunda inconsciente”

Dois às 10
Há 25 min

Mulher tenta acabar com a própria vida explodindo prédio e causa a morte de duas crianças de 3 e 5 anos

Dois às 10
Há 34 min

Enfermeira vê-se obrigada a continuar a atender utente que a agrediu violentamente

Dois às 10
Há 1h e 6min

Depois de ser agredida no local de trabalho, Marta foi ajudada por um jovem de 17 anos

Dois às 10
Há 1h e 10min

Cristina Ferreira recebe convidada que viveu situação violenta: “Está mesmo muito nervosa”

Dois às 10
Há 1h e 11min
Mais

NOVELAS

Bomba em «Terra Forte»: Sammy confessa a Maria de Fátima que ama Flor

Novelas
Ontem às 10:43

Vem aí em «A Protegida»: Reencontro de Mariana e JD marcado por lágrimas e muita emoção

Novelas
Ontem às 11:08

«Os bebés de quem tanto falamos»: O gesto solidário de Sara Prata e da filha de 5 anos que emocionou todos

Novelas
Ontem às 15:02

Bastidores de «Terra Forte»: Rita Pereira abre as portas do estúdio e revela todos os segredos

Novelas
Ontem às 14:34

«Estas cicatrizes vão contar a história de um filho que cuidou do pai»: A história comovente de ator famoso

Novelas
Ontem às 14:49

Vem aí em «Terra Forte»: Vivi espia momento íntimo da filha com Armando

Novelas
Ontem às 09:31