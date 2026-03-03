Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Enfrentou um cancro, uma depressão e o fim de uma relação onde foi traída

Há 45 min
Enfrentou um cancro, uma depressão e o fim de uma relação onde foi traída - TVI

No “Dois às 10”, Mariline abre o coração e partilha a sua jornada de superação. Depois de enfrentar um cancro, sair de uma relação tóxica marcada pela traição e atravessar uma depressão profunda, encontrou no filho a força para seguir em frente. A escrita tornou-se o seu refúgio, um verdadeiro balão de oxigénio, permitindo-lhe desabafar tudo aquilo que precisava de contar, mas que a vergonha lhe impedia. Uma história de resiliência, coragem e amor incondicional, que inspira e emociona.

Mais Vistos

Pedro e Marisa comunicam: «A vida muda e infelizmente chegámos à conclusão que não conseguimos»

Secret Story
Ontem às 14:22
1

Estreia em grande. Pedro Jorge e Marisa combinam looks no aniversário da TVI

Secret Story
21 fev, 20:20
2

A coragem de denunciar, aos 12 anos, o que se passava: filha mais velha de Eduardo Madeira está a dar que falar

V+ TVI
Ontem às 16:37
3

Joana e Eduardo Madeira casaram-se há 9 anos: veja as fotos mais românticas do casal!

7 set 2022, 00:00
4
02:07

Sara propõe que homens e mulheres troquem de roupa. E a reação de Pedro vale aplauso dos colegas

Secret Story
Há 2h e 22min
5

Gritos de dor. Tatiana Boa Nova mostra momentos de pânico: «O Ruben apanhou o maior choque da vida»

Dois às 10
Há 1h e 13min
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

Manuel Luís Goucha abre agenda privada da mãe e descobre «promessas» inacreditáveis

Secret Story
Há 54 min

Arrepiante. Rute Cardoso mostra os filhos e detalhe não passa despercebido: «Pequeno Diogo Jota»

Dois às 10
Há 3h e 18min

Vem aí em «Terra Forte»: Reviravolta! Maria de Fátima decide recomeçar do zero

Novelas
Há 40 min

Gritos de dor. Tatiana Boa Nova mostra momentos de pânico: «O Ruben apanhou o maior choque da vida»

Dois às 10
Há 1h e 13min

Notícia de última hora sobre Cristiano Ronaldo leva a interrupção de programa em direto

V+ TVI
Há 57 min

Depois de uma sanção, estes são os nomeados do Secret Story 10: saiba quem está em risco

Secret Story
Ontem às 23:01

TVI PLAYER

Amor à Prova: Cris está a arriscar demais?

Amor à Prova
Ontem às 22:25

Secret Story - Extra - 3 de março de 2026

Secret Story
Hoje às 01:05

Secret Story - Especial - 2 de março de 2026

Secret Story
Ontem às 21:45

Sara propõe que homens e mulheres troquem de roupa. E a reação de Pedro vale aplauso dos colegas

Secret Story
Há 2h e 22min

Secret Story - Gala - 1 de março de 2026

Secret Story
1 mar, 21:30

Terra Forte: Sammy faz descoberta assustadora sobre a morte da mãe de Maria de Fátima

Terra Forte
Ontem às 23:05
Mais no TVI Player

A ACONTECER

Criança de 3 anos cai do terceiro andar. Estava sozinho em casa: "Um popular viu o menino no chão"

Dois às 10
Há 12 min

Enfrentou um cancro, uma depressão e o fim de uma relação onde foi traída

Dois às 10
Há 45 min

Mariline sobre a sua profissão: “Foi uma vergonha eu ter ficado com um diagnóstico de cancro”

Dois às 10
Há 52 min

Durante diagnóstico de cancro, Mariline descobriu traição do marido

Dois às 10
Há 1h e 0min

Aos 85 anos, esta mulher faz algo que ninguém jamais imaginaria

Dois às 10
Há 1h e 16min

Médica Isabel do Carmo tem 85 anos e continua a dar consultas

Dois às 10
Há 1h e 19min
Mais

NOVELAS

Exclusivo «Amor à Prova»: Sara e Bruno envolvem-se

Novelas
Ontem às 10:00

Vem aí em «Terra Forte»: Em plena igreja, Maria de Fátima admite erro e decide entregar a casa a Flor

Novelas
Há 3h e 39min

Ana Guiomar revela momento íntimo no seu refúgio secreto: «Estava a precisar muito disto…»

Novelas
Ontem às 15:01

O beijo que está a dar que falar: após rumores de separação, Sharam Diniz e C4 Pedro reaparecem juntos

Novelas
Ontem às 15:35

Guerra: Com o pai e irmã no Dubai, Kika Cerqueira Gomes vive o pânico

Novelas
Ontem às 15:21

Vem aí em «A Protegida»: Óscar conhece a sua admiradora secreta

Novelas
Há 2h e 34min