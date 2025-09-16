Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Entre no casamento de Jéssica Antunes e Rui Figueiredo

Há 1h e 37min
Entre no casamento de Jéssica Antunes e Rui Figueiredo - TVI

No «Dois às 10», recebemos Jéssica Antunes e Rui Pedro, o casal que conquistou o coração dos portugueses desde que se conheceu em 2020, no «Big Brother – A Revolução». Foi na Ericeira, entre olhares cúmplices e gestos de carinho, que nasceu uma história de amor que já deu frutos: o pequeno Isaac, de três anos, e a doce Benedita, de 19 meses. Este sábado, 13 de setembro, regressaram à mesma vila e na mesma data em que se cruzaram pela primeira vez para oficializar a relação, num casamento cheio de emoção, amigos, família e convidados especiais.

Mais Vistos

Apaixonei-me por um homem 17 anos mais novo — e sou feliz como nunca

V+ TVI
Ontem às 16:39
1

Filha de Jorge Mendes casou, mas o nosso especialista de etiqueta apontou três erros: “não é bonito, não é elegante”

V+ TVI
Ontem às 17:07
2

Luís Gonçalves, vencedor do Big Brother, surge ao lado de mulher especial: «A felicidade foi imediata»

Secret Story
Ontem às 18:39
3

Estas são as imagens mais marcantes da vitória de Luís Gonçalves no Big Brother 2025

Big Brother
30 jun, 01:14
4

Jogou no Benfica e foi 'rival' de Cristiano Ronaldo. Agora, é concorrente do Secret Story 9

Secret Story
14 set, 23:10
5

Revelado: Concorrente do novo «Secret Story» é irmão de um famoso jogador de futebol português

Dois às 10
Ontem às 10:07
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

Após desistência, Cristina Ferreira emociona Internet com palavras sentidas: «É um extraordinário filho»

Secret Story
Há 1h e 54min

Não faltaram famosos, mas esta terá sido a presença mais surpreendente no casamento de Jéssica Antunes e Rui Pedro

Dois às 10
Há 2h e 45min

Este concorrente do Secret Story já conheceu e privou com Ronaldinho Gaúcho

Secret Story
Há 2h e 33min

Depois de rumores, Beatriz Barosa conta com companhia especial numa noite de cinema

Novelas
Há 2h e 7min

Em poucas horas já há uma desistência no Secret Story. E o motivo comoveu o País

Secret Story
Há 2h e 10min

Nova fotografia de Jessica Athayde está a dar muito que falar: «Normalmente acordo parecida»

Novelas
Ontem às 16:01

TVI PLAYER

Miranda desmarca-se de Afonso?: «Ele vai fazer a vida dele e eu a minha»

Big Brother
13 set, 19:12

Secret Story - Especial - 15 de setembro de 2025

Secret Story
Ontem às 21:45

Secret Story - Última Hora - 15 de setembro de 2025

Secret Story
Ontem às 18:05

Secret Story - Gala de estreia - 14 de setembro de 2025

Secret Story
14 set, 21:30

Dois às 10 - Jéssica Vieira fala de Afonso Leitão e celebra vitória no «Big Brother Verão»

Dois às 10
Ontem às 09:50

Cristina Ferreira confronta Catarina Miranda: «Eu disse aquilo que tu não querias ouvir»

Dois às 10
Há 27 min
Mais no TVI Player

A ACONTECER

Catarina Miranda é surpreendida por pessoa especial

Dois às 10
Há 3 min

Catarina Miranda revela que concorrente do «Secret Story 9» é membro do seu clube de fãs

Dois às 10
Há 4 min

Catarina Miranda sobre a sua participação no «Big Brother Verão»: Se eu fosse má, tinha feito cinquenta vezes pior do que eu fiz»

Dois às 10
Há 5 min

Catarina Miranda sobre três concorrentes do «Big Brother Verão»: «Acho intragáveis, são más pessoas, têm mau íntimo, agem de má-fé»

Dois às 10
Há 6 min

Catarina Miranda confessa: «O meu segundo lugar vale mais que o primeiro»

Dois às 10
Há 20 min

Cristina Ferreira deixa conselho a Catarina Miranda: «Tenho muita pena que a tua inteligência não te permita perceber»

Dois às 10
Há 25 min
Mais

NOVELAS

Vem aí em «A Fazenda»: Talu sacrifica-se por Gaspar

Novelas
Há 2h e 49min

Exclusivo «A Protegida»: Nuno confessa a Gina que se envolveu com outra mulher

Novelas
Há 2h e 24min

Morreu o pai do cantor FF: «Partiu repentinamente deste mundo...»

Novelas
Há 58 min

Depois de rumores, Beatriz Barosa conta com companhia especial numa noite de cinema

Novelas
Há 2h e 7min

José Condessa partilha vídeo apaixonado com Luisinha Oliveira e há um detalhe que salta à vista

Novelas
Há 19 min

Vem aí em «A Fazenda»: Eduardo e Sofia viajam juntos e o motivo é inesperado

Novelas
Há 1h e 47min