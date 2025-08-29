Na Crónica Criminal do «Dois às 10», o caso de um jovem de 14 anos que foi apanhado a atear fogos foi comentado. O rapaz, de Fafe, ateia incêndios desde os 10 anos, anda de trotineta e com fósforos a provocar incêndios todos os dias.
Entre os 10 e os 14 anos, menino terá andado de trotineta a atear fogos com fósforos. Muitos transformavam-se em grandes incêndios
Há 1h e 27min
