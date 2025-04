Equipa da reportagem da TVI ameaçada: «Se não saem vou apedrejar-vos»

Há 2h e 49min

No «Dois às 10», Ticiana Xavier reportou em direto do Prior Velho, Sacavém, o local onde um homem de 40 anos tentou matar a companheira à facada, na presença da filha de 2 anos. O casal vivia junto há vários anos e, segundo vizinhos, discutia com frequência. Durante a madrugada, o homem esfaqueou a companheira, que conseguiu fugir e pedir ajuda a uma vizinha. Os bombeiros prestaram socorro e transportaram a vítima para o hospital. A vítima, visivelmente abalada, mostrou-se hostil à presença da equipa no local e ameaçou-os. O agressor entregou-se à PSP e ficou em prisão preventiva. Saiba mais em TVI Player