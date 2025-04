Escândalo Beckham: reaparecimento de suposta amante reabre feridas do passado

Há 1h e 4min

No «Dois às 10», a polémica em torno do casamento de Beckham ganha novos contornos. A alegada amante surge em foco, com acusações e revelações que prometem incendiar ainda mais a situação. A discussão acende-se quando se aborda a postura de Beckham face ao escândalo. A pressão aumenta com a divulgação de mensagens da amante, que exige que ele assuma as suas responsabilidades: «O que ela vem dizer é, ele devia ter assumido o que fez, porque senão quem fica mal na fita sou eu». A análise da situação evolui para a questão da culpa na traição, com alguns a defenderem que a amante tem menos responsabilidade por, alegadamente, desconhecer o estado civil de Beckham. A identidade da amante de Beckham é um dos pontos quentes da discussão, com o nome de Rebeca Loos a ser mencionado, levantando suspeitas sobre o seu papel na vida do casal. O documentário sobre a família Beckham também é tema de debate, com a exclusão da amante a gerar indignação e a ser vista como uma forma de a desvalorizar. A mudança para Madrid e o consequente afastamento do casal são apontados como fatores que contribuíram para a crise no relacionamento. A análise da situação é complexa e multifacetada, com diferentes perspetivas sobre o papel de cada um dos envolvidos. Saiba mais em TVI Player