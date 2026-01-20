Especialista em numerologia desvenda como será o ano de Cláudio Ramos

Há 23 min

No “Dois às 10”, Patrícia partilha o seu percurso de vida e transformação pessoal. Em tempos, chegou a frequentar o curso de Psicologia na faculdade, numa fase marcada pela procura de respostas e de um caminho profissional. Hoje, aos 34 anos, apresenta-se como terapeuta espiritual, especialista em numerologia e tarot, explicando como esta mudança surgiu, o que a levou a seguir esta área e de que forma ajuda quem a procura.