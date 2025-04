Especialista explica o porquê da corrida desenfreada aos supermercados: «É uma reação exacerbada ao stress»

Há 2h e 41min

No «Dois às 10», a discussão sobre o stress ganha destaque, revelando-se como uma reação natural do organismo perante situações de desconforto ou perigo. A especialista Joana explica que o cérebro humano anseia por controlo, e quando este escapa, o stress manifesta-se. «Portanto, há uma situação diferente que foge ao nosso controle e o nosso organismo fica aqui em alerta, pronto para reagir», salienta. A sociedade moderna, com a sua constante conectividade através de e-mails e telemóveis, contribui significativamente para o aumento dos níveis de stress. Este fenómeno não se limita aos adultos, afetando também crianças e adolescentes. As causas do stress são diversas, abrangendo desde o trabalho até às emoções, sendo a reação a este estímulo altamente pessoal. Algumas pessoas conseguem adaptar-se ao stress e reagir de forma adequada, enquanto outras sucumbem a reações exacerbadas, como as compras compulsivas. A falta de comunicação com familiares, especialmente em momentos de crise, agrava o desconforto e o stress. A conexão social, através de conversas com vizinhos e colegas, surge como um importante redutor da sensação de solidão e stress. O stress manifesta-se através de sinais como irritabilidade, sono não reparador e alterações no apetite. O impacto do stress no intestino é notório, causando problemas como diarreia, obstipação e síndrome do intestino irritável. Muitas vezes, as pessoas recorrem a substâncias como álcool, açúcar e tabaco para compensar o stress, o que pode levar a um desequilíbrio hormonal, com picos de cortisol. Saiba mais em TVI Player