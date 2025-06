Esta é a receita ideal para aproveitar sobras

Há 2h e 29min

No «Dois às 10», Tia Cátia prepara uma deliciosa massa com frango e pesto de tomate — uma receita prática, fácil e perfeita para qualquer ocasião! Seja para o almoço em família, um jantar leve ou até para levar para a praia, esta sugestão da Tia Cátia adapta-se a todas as refeições. Com o seu toque especial, vai aprender a cozer a massa no ponto ideal e aproveitar sobras de frango de forma saborosa. A frescura do manjericão e o sabor intenso do pesto de tomate transformam este prato numa verdadeira tentação, seja servido quente ou frio. Tome nota e descubra os truques que fazem desta receita um sucesso garantido!