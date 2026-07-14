“Esta entrevista vem numa altura imprópria para mim": Manuel emociona-se ao falar do diagnóstico da mulher

Há 1h e 40min

No “Dois às 10”, conhecemos a história comovente do Sr. Manuel, ou “Nelinho”, como é carinhosamente conhecido na sua terra. Aos 86 anos, continua a cuidar diariamente da sua mulher, Luísa, com a mesma dedicação e amor que prometeu no dia em que casaram. Um testemunho inspirador de companheirismo, entrega e da força dos votos feitos "na saúde e na doença", que emocionará todos os que acreditam no verdadeiro significado do amor.