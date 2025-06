Esta música não sai da cabeça de ninguém — agora conheça quem está por trás dela

Há 42 min

No «Dois às 10», recebemos Francisco Cartaxo, Tomás Cartaxo e Miguel Brites, da banda «Vizinhos», que conquistou o país com o sucesso viral «Pôr do Sol». Esta música cativante não sai da cabeça de ninguém, embalando milhares de ouvintes com sua melodia envolvente e letras cheias de emoção. Agora, descubra quem são os artistas por trás desse hit, conheça as histórias, inspirações e o processo criativo que deram vida a essa canção que já se tornou um verdadeiro fenómeno musical.