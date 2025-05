Há 3h e 43min

No «Dois às 10», o painel comenta a alegada crise na relação de Kika Cerqueira Gomes e Pierre Gasly. Os comentadores analisam as imagens que geraram os rumores e elogiam a elegância da filha de Maria Cerqueira Gomes durante o fim de semana do Grande Prémio do Mónaco. Saiba mais em TVI Player