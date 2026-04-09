Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

“Estava no segredo dos deuses”: Cristina Ferreira fala sobre possível romance entre figuras públicas

Há 3h e 38min
“Estava no segredo dos deuses”: Cristina Ferreira fala sobre possível romance entre figuras públicas - TVI

No “Dois às 10”, é dia de ficarmos a par de tudo o que se tem passado no mundo dos famosos. As últimas notícias, os rumores que dão que falar e os momentos mais marcantes das celebridades são analisados com o habitual humor e boa disposição. Para comentar todos os temas quentes do momento, contamos com Luísa Castel-Branco, Gonçalo Quinaz e Cinha Jardim, que trazem as suas opiniões, histórias e muita animação à nossa manhã.

Mais Vistos

«É lamentável»: José Raposo não esconde revolta e deixa alerta

Novelas
Ontem às 14:08
1

«Até sempre»: De luto, José Raposo faz uma última homenagem à cantora que conquistou gerações

Novelas
21 jul 2025, 15:18
2

Ator morre aos 35 anos e a notícia é dada pela mulher, através das redes sociais

V+ TVI
Há 3h e 27min
3

Após quase 5 anos de relação, atriz da TVI anuncia fim: «Já estamos separados há bastante tempo»

Dois às 10
Há 2h e 37min
4
07:03

Em direto, Cristina Ferreira recebe informações do “Secret Story 10”: “Andam a dizer que...”

Dois às 10
Há 3h e 43min
5
03:48

Tensão ao rubro! Feia troca de acusações entre Eva e Diogo termina com abandono inesperado

Secret Story
Hoje às 00:13
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

Debaixo de fogo. Tiago é alvo de «ataque cerrado» por parte dos colegas: e o motivo está a gerar controvérsia

Secret Story
Ontem às 14:56

O truque de Cristina Ferreira para uma melhor digestão: «A seguir ao jantar»

Dois às 10
Ontem às 15:39

Estrela de «Morangos com Açúcar» faz reflexão sobre a profissão: «Sem trabalho e à espera de respostas»

Dois às 10
Há 3h e 51min

Vem aí em «Terra Forte»: Glória corre risco de vida para conseguir apanhar Marcus

Novelas
Hoje às 10:03

«Atenção, conteúdo sensível»: Diogo Amaral volta a surpreender com imagens inesperadas

Novelas
Hoje às 00:00

Filha de Sofia Sousa e Tierry Vilson celebra mais um aniversário e está irreconhecível

Secret Story
Ontem às 16:28

TVI PLAYER

Secret Story - Extra - 9 de abril de 2026

Secret Story
Hoje às 00:10

Madrugada quente! Desfile inesperado agita a casa e deixa concorrentes em choque

Secret Story
Hoje às 01:17

Secret Story - Especial - 8 de abril de 2026

Secret Story
Ontem às 21:45

Amor à Prova: Cris é detido por rapto

Amor à Prova
Ontem às 22:25

Viral: Jéssica cai da cama e o momento torna-se hilariante

Secret Story
Há 2h e 22min

Diogo e Ariana começam a manhã com beijos na boca. E já o fazem à vista de todos

Secret Story
Há 3h e 56min
Mais no TVI Player

A ACONTECER

«Foram os últimos beijinhos que recebi»: Inês recorda despedida arrepiante antes da morte do namorado

Dois às 10
Há 2h e 13min

“Soube da morte do meu namorado à hora que eu nasci”: Inês recebeu a pior notícia da sua vida no dia do seu aniversário

Dois às 10
Há 2h e 25min

No dia do seu aniversário, Inês perdeu o namorado de forma trágica

Dois às 10
Há 2h e 26min

Joana enfrentou um diagnóstico inesperado aos 29 anos: “Cheguei a sentir vergonha de mim”

Dois às 10
Há 2h e 32min

Estes são os grandes mitos sobre o colesterol

Dois às 10
Há 3h e 8min

Separação mantida em silêncio por atriz da TVI vem agora a público

Dois às 10
Há 3h e 34min
Mais

NOVELAS

Vem aí em «Terra Forte»: Ao fim de tantos anos, Maria de Fátima descobre detalhe inesperado sobre a morte da mãe

Novelas
Hoje às 08:55

Vem aí em «Amor à Prova»: Afonso tem uma filha que ninguém sabe?

Novelas
Há 3h e 30min

«É lamentável»: José Raposo não esconde revolta e deixa alerta

Novelas
Ontem às 14:08

Margarida Corceiro e Lando Norris dominam Portugal: veja a imagem que todos comentam

Novelas
Ontem às 14:46

É fã de Rosalía? Ana Guiomar mostra vídeo inesperado que já está a dar que falar

Novelas
Ontem às 15:35

Vem aí em «A Protegida»: Hector é perseguido e ameaçado com uma faca

Novelas
5 abr, 16:24