Há 2h e 57min

No «Dois às 10», Cinha Jardim, Gonçalo Quinaz e Luísa Castel-Branco analisam o fenómeno à volta do concorrente que está a conquistar o público do «Big Brother». Descubra por que motivo os comentadores querem que ele vença o reality show, com opiniões sinceras, comentários divertidos e perspetivas únicas sobre o jogo e as estratégias que têm marcado esta edição.