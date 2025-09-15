No «Dois às 10», recebemos António Fagundes e Christiane Torloni, duas estrelas incontornáveis da representação que estão em Portugal por um motivo muito especial: a apresentação da peça «Dois de Nós». Depois do enorme sucesso no Brasil, este espetáculo cruza agora o Atlântico para encantar o público português. Entre conversas animadas e um pequeno-almoço partilhado, ficámos a conhecer mais sobre esta produção que promete emocionar quem for assistir e sobre a cumplicidade única desta dupla de grandes atores em palco.
Este é o motivo especial que trouxe as estrelas António Fagundes e Christiane Torloni a Portugal
Há 2h e 7min