Este é o primeiro nome da "1.ª Companhia", a seguir a Maria Botelho Moniz

Há 1h e 14min

No “Dois às 10”, todos ficam em sentido para receber a Major Maria Botelho Moniz, que se apresenta ao serviço para uma missão muito especial: dar a conhecer a "1.ª Companhia". A estreia acontece já no dia 1 de Janeiro e promete marcar o regresso de um formato que fez história. Depois de 20 anos fora dos ecrãs, o reality show está de volta à TVI, agora renovado e com novidades imperdíveis que vão surpreender os espectadores desde o primeiro minuto.