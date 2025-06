Este é o vídeo que se tornou viral e que mostra o que ninguém esperava que fosse dito durante um debate político

Há 2h e 8min

No «Dois às 10», comentamos o vídeo que se tornou viral e que mostra o que ninguém esperava que fosse dito durante um debate político. Durante a sessão na Assembleia Legislativa da Madeira, o secretário regional do Turismo, Ambiente e Cultura, Eduardo Jesus, surpreendeu todos ao usar expressões de baixa linguagem enquanto respondia às perguntas da deputada do PS, Sílvia Silva. Entre as frases consideradas impróprias para um debate parlamentar, destacou-se a palavra «gaja», que gerou grande polémica e chamou a atenção para a falta de respeito no diálogo político.