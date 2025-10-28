Este rosto já foi visto por todos, mas desapareceu dos olhos do público. Reconhece-o?

Há 3h e 7min

No «Dois às 10», recebemos uma verdadeira lenda do judo português. A nossa próxima convidada, Telma Monteiro, conquistou ao longo da sua carreira impressionantes 94 medalhas, incluindo dezenas em campeonatos da Europa e do Mundo, e uma medalha de bronze nos Jogos Olímpicos. No Dia Mundial do Judo, conhecemos de perto a sua história, desafios e conquistas, celebrando o percurso de uma atleta que marcou o desporto nacional.