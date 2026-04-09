Estes são os grandes mitos sobre o colesterol

Há 3h e 8min

No “Dois às 10”, Manuel Pinto Coelho, médico especialista em antienvelhecimento, esclarece tudo sobre o colesterol, desmistificando ideias erradas e explicando a sua verdadeira importância para a saúde. Ao longo da conversa, aborda as diferenças entre o “bom” e o “mau” colesterol, os fatores de risco associados e como a alimentação e o estilo de vida podem influenciar os seus níveis, ajudando a prevenir doenças cardiovasculares e a promover o bem-estar geral.