«Eu não gostei nada dele, nem ele de mim»: Anuska Marques recorda como conheceu o namorado

Há 1h e 30min

No «Dois às 10», Anuska partilhou a história surpreendente de como o seu relacionamento com o namorado, um ator e modelo espanhol, começou de forma inesperada. Inicialmente, a relação não começou da melhor forma. «Eu não gostei nada dele, nem ele de mim», revelou Anuska, recordando um evento em Sevilha onde as opiniões divergentes geraram discussões. A reviravolta aconteceu quando Fran começou a defendê-la nas redes sociais, demonstrando um apoio que Anuska valorizou. Saiba mais em TVI Player