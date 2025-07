«Eu sempre quis isto!» - Cândido Pereira

Há 3h e 10min

No «Dois às 10», Cândido Pereira, comentador do "Big Brother Verão", partilhou a sua jornada até à televisão. O seu percurso começou com figuração em novelas na TVI. Durante a pandemia, destacou-se nas redes sociais comentando a vida de figuras públicas. Agora, abraça o desafio de comentador no "Big Brother Verão" com entusiasmo e apoio da equipa. Cláudio Ramos recorda que este trabalho requer preparação para críticas e opiniões diversas. António Leal e Silva defende a importância da boa educação nos comentários televisivos.

