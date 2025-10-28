Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Eva recorda violência no namoro aos 15 anos: «Decidiu pegar em mim e me atirar contra a montra de uma loja»

Há 1h e 32min
Eva recorda violência no namoro aos 15 anos: «Decidiu pegar em mim e me atirar contra a montra de uma loja» - TVI

No «Dois às 10», damos voz a Eva, uma jovem que, aos 15 anos, viu os seus sonhos e inocência roubados por uma relação marcada pelo medo e pela violência. Enquanto as amigas viviam os primeiros amores e faziam planos para o futuro, ela lutava diariamente para sobreviver ao terror imposto por um homem que a prendeu numa espiral de sofrimento. Três anos depois, com 18, Eva partilha a sua história com uma serenidade comovente, revelando a força de quem enfrentou o inimaginável e encontrou coragem para transformar a dor em testemunho e esperança.

