Há 44 min

No «Dois às 10», acompanhamos de perto a tensão que se vive na casa do «Big Brother Verão», onde mais um concorrente vai ser eliminado este domingo. Manuel Melo, Catarina Miranda, Viriato Quintela, Bruna e Afonso Leitão estão em risco, e hoje contamos com a presença dos seus familiares, que vão partilhar as suas opiniões e emoções sobre os últimos acontecimentos.