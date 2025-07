Ex-concorrente do «Big Brother» surge muito diferente e deixa Cristina Ferreira de boca aberta

Hoje às 10:32

No «Dois às 10», Jéssica Gomes recordou a sua marcante passagem pelo «Big Brother», onde entrou com apenas 18 anos ao lado da mãe, Patrícia Silva. A jovem revelou que o desejo de viver esta experiência em conjunto foi o principal motivo da participação. Apesar de ter sido uma vivência intensa e enriquecedora, admite que a idade tornou tudo mais emocionalmente exigente e que sentiu muita pressão, especialmente por querer agradar a todos. Após a sua expulsão, a mãe acabou por desistir do programa, reforçando os laços familiares que sempre estiveram no centro desta aventura. Atualmente, Jéssica está no terceiro ano do curso de Enfermagem e tem vindo a construir uma presença sólida no digital, com várias parcerias nas redes sociais.