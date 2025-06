Exclusivo «Dois às 10»: Tiago Grila reage após ser constituído arguido

Há 53 min

No «Dois às 10», damos conta da notícia de que Tiago Grila foi constituído arguido com termo de identidade e residência. Em resposta às acusações, o influencer que confessou ter atropelado uma pessoa e que mais tarde disse ter-se tratado de uma brincadeira, enviou um vídeo à TVI onde nega o seu envolvimento no atropelamento e alega ser vítima de um julgamento em praça pública. O influenciador afirma ter provas em vídeo que comprovam a sua localização na altura do incidente.