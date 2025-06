Há 36 min

No «Dois às 10», a defesa de uma mãe ao seu filho acusado de um crime chocante levanta questões complexas sobre a perceção da verdade e a condição do autismo. A convicção da mãe de que o filho é incapaz de mentir é confrontada com a avaliação de Melanie, que pondera se essa defesa é genuína ou apenas uma manifestação do amor maternal.