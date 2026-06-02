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Fábio Daniel reage a polémica em torno de Afonso Leitão: “Espero que isso não lhe entregue a vitória”

Há 1h e 51min
Fábio Daniel reage a polémica em torno de Afonso Leitão: “Espero que isso não lhe entregue a vitória” - TVI

No “Dois às 10”, recebemos Fábio Daniel que, depois de uma passagem muito breve pelo “Secret Story 9”, decidiu dar início a uma transformação profunda e bem visível na sua vida. Entre mudanças de hábitos, novos desafios e uma forte determinação, o ex-concorrente revela como tem vivido este processo, quais foram as suas maiores motivações e o impacto que esta mudança teve no seu dia a dia.
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